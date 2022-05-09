У Харківській області війська росії масово відходять із окупованої Борової [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Харківській області російські окупанти масово відходять із селища Борова Ізюмського району та переміщуються в бік Куп'янська.
Про це повідомляє Борівська селищна рада.
Повідомляється, що велика кількість особового складу та техніки окупантів залишається в селах Ізюмське, Дружелюбівка, Ольгівка, Чернещина, Першотравневе, Підвисоке, Гороховатка, Бахтин.
Також в полях поблизу сіл стоїть замаскована ворожа техніка, яка становить загрозу для мирних жителів.
До того ж місцева влада закликає людей утриматися від відвідування лісів, посадок, зокрема в місцях, де перебували російські військові, оскільки там можуть бути міни та розтяжки.
Повідомляють, що в окупованих селах загарбники розміщуються в закладах соціальної інфраструктури та розселяються в порожніх будинках місцевих жителів.
"Ймовірно, у рашистів наразі є проблеми із забезпеченням та не вистачає продовольства, оскільки вони відловлюють на вулицях курей, качок, гусей, а також відбирають або обмінюють у місцевих мешканців свиней та продукти харчування", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, на території громади вже тривалий час немає електроенергії, мобільного зв'язку та інтернету.
Також окупанти й далі знімають неправдиві пропагандистські відео.
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