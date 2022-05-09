У понеділок, 9 травня, у Берліні в Трептов-парку, де розташований меморіал загиблим радянським воїнам, росіяни напали на ведучу "ТСН" Наталію Мосейчук та знімальну групу телеканалу "1+1".

Журналістів телеканалу "1+1" побили під час знімань сюжету. Про це розповів громадський активіст Олександр Снідалов із посиланням.

"Бездіяльність берлінської поліції перейшла усі межі. Щойно в Трептовер парку рашисти напали на українську знімальну групу 1+1, яка фільмували сюжет про порушення під час заходів 9 травня", - повідомив він.

Він додав, що поліція Берліну була поруч і "не змогла цьому запобігти", а також закликав "виходити на вулиці і поставити берлінській владі кілька питань".