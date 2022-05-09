Російські військові в Україні відмовляються виконувати накази йти в новий наступ на Донбасі. Міністерство оборони США фіксує такі випадки на рівні командування батальйонів.

Як повідомив високопоставлений представник Міноборони США, спостерігаються випадки відмови російськими військовими рухатися вперед у новому наступі на Донбасі. За його словами, офіцери середньої ланки, аж до рівня батальйону, або відмовилися виконувати накази, або виконували їх, але не з очікуваною ретельністю.

Представник Пентагон додав, що з самого початку вторгнення в Україну в російських військах спостерігаються проблеми з морально-психологічним станом особового складу. Крім того, на українській території армія рф продовжує зазнавати труднощів з логістикою, які уповільнюють їх просування вперед.

Американський військовий уточнив, що в цей час в Україні знаходиться 97 батальйонно-тактичних груп (БТГ). З кінця квітня їх кількість збільшили на 5 БТГ.

"Нерідко вони перекидають одну або дві БТГ з Донбасу назад в Росію для переоснащення або поповнення запасів, а потім повертають їх назад, це нормально", - зазначив представник Пентагону.