Джо Байден підписав ленд-ліз для України [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден підписав закон про запровадження ленд-лізу для України. Це прискорить поставки військової допомоги й допоможе нам у боротьбі з окупантами.
Що таке ленд-ліз
Під час Другої світової війни, ленд-ліз був системою, яка передбачала надання матеріальної допомоги європейським союзникам від США. Закон вперше було ухвалено ще в березні 1941 року, коли війна у Європі вже тривала майже півтора року.
Штати частково або ж на безоплатній основі передавали союзникам:
- боєприпаси;
- техніку;
- продовольство;
- стратегічну сировину, у тому ж числі й нафтопродукти.
Свого часу ленд-ліз відіграв важливу роль у боротьбі з нацизмом.
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