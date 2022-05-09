Президент США Джо Байден підписав закон про запровадження ленд-лізу для України. Це прискорить поставки військової допомоги й допоможе нам у боротьбі з окупантами.

Що таке ленд-ліз

Під час Другої світової війни, ленд-ліз був системою, яка передбачала надання матеріальної допомоги європейським союзникам від США. Закон вперше було ухвалено ще в березні 1941 року, коли війна у Європі вже тривала майже півтора року.

Штати частково або ж на безоплатній основі передавали союзникам:

боєприпаси;

техніку;

продовольство;

стратегічну сировину, у тому ж числі й нафтопродукти.

Свого часу ленд-ліз відіграв важливу роль у боротьбі з нацизмом.