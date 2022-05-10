путін вірив, що зможе розколоти НАТО і ЄС - Байден [ Редагувати ]
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Президент росії володимир путін думав, що може розколоти НАТО і Європейський Союз.
Про це сказав президента США Джо Байдена під час заходу, який, за даними CNN, було присвячено збору коштів для Національного комітету Демократичної партії.
"Я впевнений, що путін вірив, що може зруйнувати НАТО, що він вірив, що може зруйнувати Європейський союз", - сказав Байден.
Він також назвав президента росії дуже розважливим і висловив стурбованість тим, що путін не може знайти вихід з війни в Україні.
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