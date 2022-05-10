Україна змінює картину своєї перемоги - Кулеба [ Редагувати ]
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На тлі зростаючої довіри до Києва з боку Заходу українська сторона змінює картину перемоги в нинішній війні. Зокрема, тепер вона виглядає не як відведення російських військ на позиції до 24 лютого 2022 року, а як повне звільнення українських територій.
Про це в інтерв'ю сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеби для Financial Times.
За його словами, картина української перемоги - це концепція, що розвивається.
"У перші місяці війни перемога для нас виглядала як відведення російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і оплата завданих збитків. Зараз, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті і виграємо битву за Донбас, що буде мати вирішальне значення для подальшої динаміки війни, то перемогою для нас буде звільнення інших наших територій", - зазначив Кулеба.
За його словами, лише військова поразка росії дозволить розблокувати чорноморські порти і відновити експорт. А якщо Київ отримає ще більшу військову підтримку, то зможе витіснити окупантів з Херсонської області, а також розгромити Чорноморський флот рф.
При цьому Кулеба визнав, що ціна за таку перемогу може бути занадто кровопролитною і в кінцевому підсумку доведеться вести переговори про врегулювання. До цього моменту Україна хотіла б підійти з "найсильнішими картами".
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