Rutube не підлягає відновленню після кібератаки - ЗМІ [ Редагувати ]
Відеосервіс Rutube, який називали російською "альтернативою" YouTube, другий день не працює після масштабної кібератаки.
Rutube було зламали вранці 9 травня, щоб "завадити показати парад Перемоги та святковий салют". Вечором прес-служба Rutube повідомила, що "ведуться технічні роботи".
10 травня Rutube не повідомив користувачам жодної нової інформації про те, що сталося і коли буде відновлено роботу сервісу.
10 травня джерела The Village заявили, що сайт Rutube не підлягає відновленню після кібератаки. Співрозмовники видання розповіли, що в результаті хакерських дій "код сайту повністю видалений".
Для таких випадків існують бекапи, однак у Rutube, як припустили джерела The Village, не розуміють, чи є у хакерів досі доступ до системи чи вже ні. Атака стала можлива через витік кодів доступу до сайту.
У Rutube інформацію про втрату вихідного коду заперечують, але визнають, що вражено понад 75% баз та інфраструктури основної версії сервісу та 90% резервних копій та кластерів для відновлення баз даних. На момент доступ до сайту так і не було відновлено, термін поновлення його роботи невідомий.
Rutube стверджує, що його аудиторія досягла 25 млн, але ці дані викликають сумніви. Наприкінці 2020 року єдиним власником Rutube став "Газпром-медіа".
Зараз аудиторія YouTube (належить Google) - понад два мільярди людей.
Нагадаємо, що YouTube починає негайне блокування каналів російських державних медіа по всьому світу.
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