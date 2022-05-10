Відеосервіс Rutube, який називали російською "альтернативою" YouTube, другий день не працює після масштабної кібератаки.

Rutube було зламали вранці 9 травня, щоб "завадити показати парад Перемоги та святковий салют". Вечором прес-служба Rutube повідомила, що "ведуться технічні роботи".

10 травня Rutube не повідомив користувачам жодної нової інформації про те, що сталося і коли буде відновлено роботу сервісу.

10 травня джерела The Village заявили, що сайт Rutube не підлягає відновленню після кібератаки. Співрозмовники видання розповіли, що в результаті хакерських дій "код сайту повністю видалений".

Для таких випадків існують бекапи, однак у Rutube, як припустили джерела The Village, не розуміють, чи є у хакерів досі доступ до системи чи вже ні. Атака стала можлива через витік кодів доступу до сайту.

У Rutube інформацію про втрату вихідного коду заперечують, але визнають, що вражено понад 75% баз та інфраструктури основної версії сервісу та 90% резервних копій та кластерів для відновлення баз даних. На момент доступ до сайту так і не було відновлено, термін поновлення його роботи невідомий.

Rutube стверджує, що його аудиторія досягла 25 млн, але ці дані викликають сумніви. Наприкінці 2020 року єдиним власником Rutube став "Газпром-медіа".

Зараз аудиторія YouTube (належить Google) - понад два мільярди людей.

Нагадаємо, що YouTube починає негайне блокування каналів російських державних медіа по всьому світу.