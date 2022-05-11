Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю [ Редагувати ]
Вранці,11 травня, російські окупанти поцілили ракетами у Запоріжжя. Постраждалих, попередньо, немає.
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
"Вдало відпрацювала наша ППО Сил оборони Запорізької області. Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією постраждалих немає.
по темі
Ворог не припиняє обстрілювати житлові будинки та цивільну інфраструктуру на Запоріжжі. Днями забороненими касетними снарядами рашисти вгатили по містечку Оріхів.
Місто прокинулося під звуки канонади. Згадуючи подвиги наших дідів, ворог стріляє у мирне населення та по інфраструктурі.
російські пропагандисти вигадують нові фейки про евакуацію в Запоріжжі і заборону провайдерів супутникового телебачення в Одесі
В Україні зберігається загроза ракетних ударів 8 та 9 травня
У суботу ввечері, 8 травня, окупанти вчора ввечері завдали удару по лікарні міста Оріхів Запорізької області