Під Ізюмом українські військові знищили гелікоптер окупантів [ Редагувати ]
У середу, 11 травня, в Харківській області десантники з Житомира збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Підрозділом протиповітряної оброни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК "Перун" був збитий російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.
Військовий експерт Юрій Кочевенко уточнив, що знищення Ка-52 трапилось в районі Ізюму.
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