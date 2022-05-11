Україна відновила контроль на ділянці кордону завдовжки 1200 км, дві третіх з яких - кордон із рф. Про це повідомив директор департаменту охорони державного кордону адміністрації Держприкордонслужби Леонід Баран.

Держкордонслужба в межах Київської, Сумської та Чернігівської областей вийшла на ділянки відповідальності. Відновлено контроль на ділянці кордону протяжністю 1200 км, дві третіх з яких – кордон із рф. Але небезпека залишається, тому класичних заходів охорони кордону недостатньо. Наразі тривають заходи з детальної перевірки місцевості й облаштовуються додаткові пости.

Повідомляється, що найнапруженіша ситуація – у Донецькій та Луганській областях.

Ворог штурмовими діями намагається встановити контроль. Там разом з іншими силами оборони діють прикордонники Луганського, Харківського і Краматорського загонів. На Маріупольському напрямку оборону утримують прикордонники Донецького прикордонного загону і морські прикордонники Маріупольського прикордонного загону.

Леонід Баран зазначив, що на кордоні з Білоруссю та Придністровському сегменті кордону з Молдовою ситуація складна, але контрольована.