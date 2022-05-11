Україна відновила контроль на 1200 км кордону [ Редагувати ]
Україна відновила контроль на ділянці кордону завдовжки 1200 км, дві третіх з яких - кордон із рф. Про це повідомив директор департаменту охорони державного кордону адміністрації Держприкордонслужби Леонід Баран.
Держкордонслужба в межах Київської, Сумської та Чернігівської областей вийшла на ділянки відповідальності. Відновлено контроль на ділянці кордону протяжністю 1200 км, дві третіх з яких – кордон із рф. Але небезпека залишається, тому класичних заходів охорони кордону недостатньо. Наразі тривають заходи з детальної перевірки місцевості й облаштовуються додаткові пости.
Повідомляється, що найнапруженіша ситуація – у Донецькій та Луганській областях.
Ворог штурмовими діями намагається встановити контроль. Там разом з іншими силами оборони діють прикордонники Луганського, Харківського і Краматорського загонів. На Маріупольському напрямку оборону утримують прикордонники Донецького прикордонного загону і морські прикордонники Маріупольського прикордонного загону.
Леонід Баран зазначив, що на кордоні з Білоруссю та Придністровському сегменті кордону з Молдовою ситуація складна, але контрольована.
Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою. Держприкордонслужба враховує можливу загрозу з боку цієї держави і вживає всіх необхідних заходів. Складна і провокаційна ситуація зберігається на Придністровському сегменті кордону з Молдовою. Прикордонники, враховуючи можливі ризики, також вживають усіх необхідних заходів. Поки що всі пункти пропуску на цьому сегменті закриті.
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