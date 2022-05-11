Окупанти завдали 18 ракетних ударів по селищу на Запоріжжі (фото) [ Редагувати ]
Російські війська завдали щонайменше 18 ракетних ударів по приватному сектору селища Комишуваха Запорізької області.
Про це повідомляє "Суспільне".
За інформацією голови Комишуваської громади Юрія Карапетяна, внаслідок обстрілу близько 60 будинків пошкоджені.
Також одна людина загинула, троє поранені.
"Близько 14-ї години обстріляли наше селище. Кілька будинків розбиті. Пожежники працюють біля одного з них. Будинки - без дахів, без вікон. Воронка від вибуху, видно алюмінієві залишки від ракети", - розповів місцевий мешканець.
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