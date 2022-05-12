У росії знову заявили про ядерну війну [ Редагувати ]
Захід розв'язав проти росії proxy war ("війну за довіреністю"). А такий військовий конфлікт завжди має ризик переходу у повноцінну війну із застосуванням ядерної зброї.
Про це заявив заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв.
Накачування країнами НАТО України зброєю, підготовка її військ до використання західної техніки, відправлення найманців та проведення навчань країн Альянсу біля кордонів рф підвищують ймовірність прямого і відкритого конфлікту НАТО з росією замість "війни за довіреністю".
За його словами, потенційний конфлікт НАТО з рф може перерости в ядерну війну, що буде "катастрофічним для всіх сценарієм".
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