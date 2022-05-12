Ситуація в Луганській області значно погіршилась. Потужні бої тривають в Білогорівці, Комишувасі та на підступах до Сєвєродонецька.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Під контролем України зараз Сєвєродонецьк (+села громади), Лисичанськ (+ села/містечка громади), Гірське (+ села/містечка громади), частина Рубіжного. Рашисти тактику не змінюють: руйнують міста і тільки потім заходять на випалені землі.

За словами Гайдая, окупанти тактику не змінюють: руйнують міста і тільки потім заходять на випалені землі.

Білогорівка зараз стримує російську навалу, наші захисники вже двічі зруйнували понтонні переправи, і виходячи з дій росіян - третій раз теж буде.

В ОВА зазначають, що в окупованій Попасній масово зникають люди, орки полюють на українських активістів.