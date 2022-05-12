"Окупанти повністю знищили захоплені населені пункти Луганської області" - Гайдай [ Редагувати ]
Ситуація в Луганській області значно погіршилась. Потужні бої тривають в Білогорівці, Комишувасі та на підступах до Сєвєродонецька.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Під контролем України зараз Сєвєродонецьк (+села громади), Лисичанськ (+ села/містечка громади), Гірське (+ села/містечка громади), частина Рубіжного. Рашисти тактику не змінюють: руйнують міста і тільки потім заходять на випалені землі.
За словами Гайдая, окупанти тактику не змінюють: руйнують міста і тільки потім заходять на випалені землі.
Білогорівка зараз стримує російську навалу, наші захисники вже двічі зруйнували понтонні переправи, і виходячи з дій росіян - третій раз теж буде.
В ОВА зазначають, що в окупованій Попасній масово зникають люди, орки полюють на українських активістів.
Єдина дорога, яка нині з‘єднує Луганщину з "великою землею" під обстрілами. Поїздки надто ризиковані. На Луганщині немає електрики, води, газу та мобільного зв‘язку. Захоплені населені пункти знищені повністю.
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