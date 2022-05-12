Окупанти обстріляли школу й інтернат в Чернігівській області [ Редагувати ]
Окупанти вночі відкрили вогонь по території Чернігівської області. Про це повідомляє Telegram-канал ДСНС.
Обстріляли школу та інтернат у місті Новгород-Сіверський.
Під час вогню по місту Новгород-Сіверський, сталася пожежа у будівлі школи. Внаслідок обстрілу загинули 3 людей, ще 12 - отримали поранення.
Вогнем знищено конструктивні елементи на площі 280 кв.м
До ліквідації вогню були залучені 4 одиниці техніки та 18 осіб особового складу.
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