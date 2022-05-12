росіяни знову обстріляли Полтавському районі: прилетіло чотири ракети [ Редагувати ]
росіяни знову вдарили ракетами по Кременчуцькому НПЗ. Також повідомляють про вибухи у Полтавському районі.
Про це пише голова Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття", - повідомив Лунін.
Інформацію про вибухи у Полтавському районі також підтвердив Полтавський міський голова Олександр Мамай.
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