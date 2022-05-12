росіяни знову вдарили ракетами по Кременчуцькому НПЗ. Також повідомляють про вибухи у Полтавському районі.

Про це пише голова Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття", - повідомив Лунін.

Інформацію про вибухи у Полтавському районі також підтвердив Полтавський міський голова Олександр Мамай.