Станом на середину травня через російське вторгнення Україну залишили понад 6 млн осіб. Ще 8 млн стали внутрішніми переселенцями.

Повідомляється, що більшість українських біженців в'їхали в Євросоюз через прикордонні пункти в Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії.

За даними Міжнародної організації з міграції, ще 8 млн осіб були змушені покинути свої будинки і стати внутрішньо переміщеними особами в Україні.