Кількість біженців з України перевищила 6 млн - ООН [ Редагувати ]
Станом на середину травня через російське вторгнення Україну залишили понад 6 млн осіб. Ще 8 млн стали внутрішніми переселенцями.
Повідомляється, що більшість українських біженців в'їхали в Євросоюз через прикордонні пункти в Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії.
За даними Міжнародної організації з міграції, ще 8 млн осіб були змушені покинути свої будинки і стати внутрішньо переміщеними особами в Україні.
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