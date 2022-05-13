Стали відомі усі фіналісти Євробачення-2022 [ Редагувати ]
12 травня у Турині відбувся другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення", за результатами якого було визначено ще 10 фіналістів. Загалом у фіналі конкурсу, що пройде 14 травня, виступить 25 учасників.
За результатами другого півфіналу у фінал вийшли представники Бельгії, Чехії, Азербайджану, Польщі, Фінляндії, Естонії, Австралії, Швеції, Руминії та Сербії.
10 травня відбувся перший півфінал "Євробачення". Тоді у фінал вийшли представники України, гурт Kalush Orchestra, які, за прогнозами букмекерів, все ще є головними претендентами на перемогу.
Окрім українців, у фінал вийшли також представники Швейцарії, Вірменії, Ісландії, Литви, Португалії, Норвегії, Греції, Молдови та Нідерландів.
У фіналі також виступатимуть учасники з країн Великої п'ятірки: Франції, Німеччини, Іспанії, Великої Британії та Італії. Остання цього року також є країною-господаркою конкурсу.
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