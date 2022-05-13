12 травня у Турині відбувся другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення", за результатами якого було визначено ще 10 фіналістів. Загалом у фіналі конкурсу, що пройде 14 травня, виступить 25 учасників.

За результатами другого півфіналу у фінал вийшли представники Бельгії, Чехії, Азербайджану, Польщі, Фінляндії, Естонії, Австралії, Швеції, Руминії та Сербії.

10 травня відбувся перший півфінал "Євробачення". Тоді у фінал вийшли представники України, гурт Kalush Orchestra, які, за прогнозами букмекерів, все ще є головними претендентами на перемогу.

Окрім українців, у фінал вийшли також представники Швейцарії, Вірменії, Ісландії, Литви, Португалії, Норвегії, Греції, Молдови та Нідерландів.

У фіналі також виступатимуть учасники з країн Великої п'ятірки: Франції, Німеччини, Іспанії, Великої Британії та Італії. Остання цього року також є країною-господаркою конкурсу.