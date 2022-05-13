Німеччина не погодиться з нав'язаним рф Україні миром - Шольц [ Редагувати ]
Нав'язаний Україні силою російський варіант мирної угоди німецький канцлер Олаф Шольц підтримати не готовий.
Німеччина не погодиться на будь-який мир між Україною і рф. Німецький канцлер не підтримає договір, у якому російська сторона диктуватиме свої умови.
"Для мене неприйнятний нав'язаний Україні мир", – заявив Шольц. Він підкреслив, що справжній мир між двома державами можливий лише за умови досягнення взаєморозуміння.
Свій погляд на контури майбутньої мирної угоди канцлер висловив на мітингу прихильників Соціал-демократичної партії в Кельні. У неділю відбудуться вибори в найнаселенішому регіоні Німеччини – Північному Рейні-Вестфалії.
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