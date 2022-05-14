"Укрзалізниця" призначила один евакуаційний рейс на 14 травня [ Редагувати ]
Фото: Уніан
У суботу, 14 травня, "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда. Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Компанія призначила додатково тільки один рейс.
Евакуаційний поїзд на 14 травня
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів
В "Укрзалізниці" нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за інформацією на сайті компанії.
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