Українські військові у Маріуполі з 24 лютого попри кількісну та якісну перевагу російських військ знищили 6 тисяч окупантів.

Про це під час Київського безпекового форуму розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.

Він каже, росіяни залучили до боїв за Маріуполь близько 14 тисяч військових та велику кількість техніки, зокрема бойовиків ПВК "Вагнера", інших найманців, спецпідрозділи, а також тактичну та стратегічну авіацію.

За словами Паламара, українським військовим вже вдалося у місті знищити приблизно 78 танків, понад 100 одиниць бронетехніки та одного генерала. Він наголосив, що ця статистика враховує лише підтверджені дані.