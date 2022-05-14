Як заправити машину? Це - зараз питання для всіх українських автовласників. Бо без перебільшення - кілометрові черги на заправках - це зараз наша нова реальність. Чого чекати далі? Чи буде паливо на вітчизняних АЗС? І за якою ціною? Цікавився мій колега Олександр Васильченко.

Олександр Васильченко, кореспондент:

Черги великі, а от асортимент - маленький. Зараз на більшість заправок привозять щось одне. Або дизельне пальне, або бензин, або газ. До речі, останні два вже майже зрівнялись в ціні. Але, найголовніше, це черги. От щоб ви розуміли, біля цієї заправки не видно всю колону, але тут зараз знаходиться більше ста автомобілів і з кожною хвилиною їх кількість збільшується.

До заправочної колонки, розповідає Тетяна, пробивається з п'ятої ранку.

Тетяна, автовласник:

Зараз вже 12? Ооооо, ну то це вже цілий день. Капець, якщо чесно, і знаєте, на що заправляюсь? Щоб відвезти в село машину, поставити її там і забути, що вона в мене є.

Втім поставити і забути виходить далеко не у всіх.

Та поки одні піднімають економіку, інші - волонтерять. Анатолій - возить гуманітарні вантажі. Жаліється, що заправитися зараз - то цілий квест.

Анатолій, волонтер:

По трасі взагалі зі Львова ніде нема. Вчора теж стояли дві з половиною години у Львові на одній заправці був і все. По трасі ніде нема.

Втім залити до повного не вийде. У кожної мережі свої умови продажу пального. Через внутрішні картки можуть і кілька каністр заправити. Але для всіх одне правило: не більше 20 літрів у бак.

Анатолій, волонтер:

Вам не вистачить до Львова 20 літрів? Не вистачить, якось будемо. Я не знаю. Он хлопець, він по картці 20 і я 20. Три риски є, якось вистачить. А там хто зна.

Заправитись сьогодні планує і Микита.

Микита Шаброф, автовласник:

Самі бардак роблять люди. З усіх сторін лізуть. Ніхто не проти, там поліція, швидкі. Але якось організовано треба все це. Згодні ви зі мною? Вже не перший день така ситуація в країні. А ми ніяк розібратися не можемо!

Бардак на заправках приводить навіть до конфліктів.

Микита Шаброф, автовласник:

Нахабних через кожну 5-ту машину хтось намагається влізти і ми проганяємо, намагаємося. Але. Ну ви ж самі все бачите, там вже якась бійка була. Всі лізуть з усіх сторін.

І цей ажіотаж навколо палива, створюють самі автовласники.

Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу Президента:

Є певний страх, що бензину завтра не буде. Бензин і дизель буде і ситуація буде кращою щодня. Все більше і більше заправок кожного дня будуть відкриватись і продавати паливо.

На початку бойових дій імпорт палива справді значно знизився. До того ж були зруйновані нафтобази і нафтопереробні заводи. Через війну тепер неможливо поставляти ГСМ дешевими шляхами - морем, або залізницею з Білорусі.

Юрій Корольчук, експерт з енергетичних питань:

Ми сьогодні перейшли на дорогий автотранспорт. Автоцистерни везуть його сьогодні в Україну цей бензин і дизпаливо. Відповідно ціна зростає. Плюс треба розуміти, що ускладнюється що як би ми не розуміли, що нам хочуть допомогти, там це бізнес і всі розуміють проблему дефіциту в Україні і там також з'являються додаткова вартість.

Цей фактор неодмінно вплине і на вартість палива. Про це говорять в і Офісі президента. І додають: ажіотаж на заправках має впасти найближчими днями.

Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу Президента: