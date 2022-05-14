Дефіцит пального: що відбувається на АЗС та коли з'явиться достатньо бензину [ Редагувати ]
Як заправити машину? Це - зараз питання для всіх українських автовласників. Бо без перебільшення - кілометрові черги на заправках - це зараз наша нова реальність. Чого чекати далі? Чи буде паливо на вітчизняних АЗС? І за якою ціною? Цікавився мій колега Олександр Васильченко.
Олександр Васильченко, кореспондент:
Черги великі, а от асортимент - маленький. Зараз на більшість заправок привозять щось одне. Або дизельне пальне, або бензин, або газ. До речі, останні два вже майже зрівнялись в ціні. Але, найголовніше, це черги. От щоб ви розуміли, біля цієї заправки не видно всю колону, але тут зараз знаходиться більше ста автомобілів і з кожною хвилиною їх кількість збільшується.
До заправочної колонки, розповідає Тетяна, пробивається з п'ятої ранку.
Тетяна, автовласник:
Зараз вже 12? Ооооо, ну то це вже цілий день. Капець, якщо чесно, і знаєте, на що заправляюсь? Щоб відвезти в село машину, поставити її там і забути, що вона в мене є.
Втім поставити і забути виходить далеко не у всіх.
Та поки одні піднімають економіку, інші - волонтерять. Анатолій - возить гуманітарні вантажі. Жаліється, що заправитися зараз - то цілий квест.
Анатолій, волонтер:
По трасі взагалі зі Львова ніде нема. Вчора теж стояли дві з половиною години у Львові на одній заправці був і все. По трасі ніде нема.
Втім залити до повного не вийде. У кожної мережі свої умови продажу пального. Через внутрішні картки можуть і кілька каністр заправити. Але для всіх одне правило: не більше 20 літрів у бак.
Анатолій, волонтер:
Вам не вистачить до Львова 20 літрів? Не вистачить, якось будемо. Я не знаю. Он хлопець, він по картці 20 і я 20. Три риски є, якось вистачить. А там хто зна.
Заправитись сьогодні планує і Микита.
Микита Шаброф, автовласник:
Самі бардак роблять люди. З усіх сторін лізуть. Ніхто не проти, там поліція, швидкі. Але якось організовано треба все це. Згодні ви зі мною? Вже не перший день така ситуація в країні. А ми ніяк розібратися не можемо!
Бардак на заправках приводить навіть до конфліктів.
Микита Шаброф, автовласник:
Нахабних через кожну 5-ту машину хтось намагається влізти і ми проганяємо, намагаємося. Але. Ну ви ж самі все бачите, там вже якась бійка була. Всі лізуть з усіх сторін.
І цей ажіотаж навколо палива, створюють самі автовласники.
Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу Президента:
Є певний страх, що бензину завтра не буде. Бензин і дизель буде і ситуація буде кращою щодня. Все більше і більше заправок кожного дня будуть відкриватись і продавати паливо.
На початку бойових дій імпорт палива справді значно знизився. До того ж були зруйновані нафтобази і нафтопереробні заводи. Через війну тепер неможливо поставляти ГСМ дешевими шляхами - морем, або залізницею з Білорусі.
Юрій Корольчук, експерт з енергетичних питань:
Ми сьогодні перейшли на дорогий автотранспорт. Автоцистерни везуть його сьогодні в Україну цей бензин і дизпаливо. Відповідно ціна зростає. Плюс треба розуміти, що ускладнюється що як би ми не розуміли, що нам хочуть допомогти, там це бізнес і всі розуміють проблему дефіциту в Україні і там також з'являються додаткова вартість.
Цей фактор неодмінно вплине і на вартість палива. Про це говорять в і Офісі президента. І додають: ажіотаж на заправках має впасти найближчими днями.
Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу Президента:
Фактично сьогодні обсяги імпорту збільшені більш ніж у 5 раз у порівнянні з тим як це було 1.5 місяці тому. На сьогоднішній день обсяги імпорту вже фактично відповідають темпам щоденного споживання бензину та дизелю на заправках. Окрім того, буде створений стратегічний запас, який буде неможливо розбомбити та зруйнувати. Який забезпечить стабільність і наявність нафтопродуктів на найближчі місяці вперед.
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