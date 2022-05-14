У Придністров'ї збройні формування перевели на повсякденний режим роботи [ Редагувати ]
Придністровські збройні формування були переведені на повсякденний режим роботи зі стану повної боєготовності.
Зазначається, що, не дивлячись на те, що місцеві збройні формування були переведені на повсякденний режим роботи, загроза для України з боку Придністровського регіону все ще зберігається, адже там базуються російські війська.
"Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати в підвищеному ступені бойової готовності", - сказано у повідомленні Генштаба.
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Вранці 13 травня у самопроголошеному Придністров'ї сталося два напади. Спочатку невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю у будівлю нафтобази у Тирасполі. Через півгодини два "коктейлі Молотова" прилетіли до республіканського військкомату.
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І Україна, і Молдова вважають вибухи у Придністров'ї провокацією. І не мають сумнівів, що вигідні вони виключно росії. Зараз на цій окупованій частині Молдови перебуває півтори тисячі вояків рф.
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