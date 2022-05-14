Придністровські збройні формування були переведені на повсякденний режим роботи зі стану повної боєготовності.

Зазначається, що, не дивлячись на те, що місцеві збройні формування були переведені на повсякденний режим роботи, загроза для України з боку Придністровського регіону все ще зберігається, адже там базуються російські війська.

"Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати в підвищеному ступені бойової готовності", - сказано у повідомленні Генштаба.