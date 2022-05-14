Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про звільнення від ЗС рф села в Харківській області. Хоч журналіст не уточнив про яке село йдеться, але зазначив, що до кордону з рф залишилися лічені метри.

Також Цаплієнко опублікував фото зі звільненого від російських окупантів села в Харківській області.

Він зазначив, що звільнене село знаходиться на північ від Харкова, але не повідомило його назву.

Цаплієнко повідомив, що його знімальна група стала першою, яка увійшла у звільнений населений пункт разом із українськими військовими, і уточнив, що до державного кордону з росією залишилися "просто сотні метрів".