На Харківщині звільнили село за сотні метрів від кордону з росією (фото) [ Редагувати ]
Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про звільнення від ЗС рф села в Харківській області. Хоч журналіст не уточнив про яке село йдеться, але зазначив, що до кордону з рф залишилися лічені метри.
Також Цаплієнко опублікував фото зі звільненого від російських окупантів села в Харківській області.
Він зазначив, що звільнене село знаходиться на північ від Харкова, але не повідомило його назву.
Цаплієнко повідомив, що його знімальна група стала першою, яка увійшла у звільнений населений пункт разом із українськими військовими, і уточнив, що до державного кордону з росією залишилися "просто сотні метрів".
по темі
Українська армія перейшла у контрнаступ на Ізюмському напрямі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов
Окупанти використовують заборонені касетні боєприпаси та системи реактивного залпового вогню.
Російські військові вирішили повністю залишити свої позиції навколо Харкова. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни. Аналітики порівнюють цей відступ російських військових з втечею з-під Києва наприкінці березня
У звільненому селі Рубіжне люди зі сльозами зустрічають своїх визволителів.
Українські захисники не дозволили російським військовим оточити Харків