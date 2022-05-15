Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зробить усе, щоб прийняти пісенний конкурс "Євробачення" у відбудованому українському Маріуполі.

Про це він повідомив після перемоги нашого гурту Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022".

"Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"! Втретє у своїй історії. І вірю - не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!", - написав президент.

Він подякував за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за Україну свої голоси.

"Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом", - підсумував глава держави.

Український гурт Kalush Orchestra переміг у фіналі "Євробачення-2022". Це третя перемога України у цьому конкурсі за весь час - після Руслани у 2004 році та Джамали у 2016-му.