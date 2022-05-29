Удари по Сумській області: Арестович розповів, чи є загроза наступу [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що нинішні удари російської авіації та артилерії по прикордонних населених пунктах Сумської області не загрожують переходом в наземний наступ.
Про це він сказав в ефірі "Фейгін LIVE".
російські війська б'ють по Сумській області. У нас сьогодні літаки атакували по об'єктах інфраструктури, по наших частинах, і атакували артилерією. Якби там є постійна загроза, але треба правильно розуміти, що без загрози переходу в наземний наступ. Вони не повторять цієї дурості. Але авіація і артилерія близько до кордону намагаються бити.
За його словами, на кордоні постійно йде "метушня".
Відразу хочу сказати сумчанам, що вона не загрожує по землі, ніякі російські війська туди найближчим часом не поїдуть.
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