Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що нинішні удари російської авіації та артилерії по прикордонних населених пунктах Сумської області не загрожують переходом в наземний наступ.

Про це він сказав в ефірі "Фейгін LIVE".

російські війська б'ють по Сумській області. У нас сьогодні літаки атакували по об'єктах інфраструктури, по наших частинах, і атакували артилерією. Якби там є постійна загроза, але треба правильно розуміти, що без загрози переходу в наземний наступ. Вони не повторять цієї дурості. Але авіація і артилерія близько до кордону намагаються бити.

За його словами, на кордоні постійно йде "метушня".