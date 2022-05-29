Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що китайська влада намагається маніпулювати візитом верховного комісара ООН. Пекін не допустив Мішель Бачелет до місць, де порушуються права людини.

За його словами, китайська влада змусила уйгурів, місцеве населення, не розповідати про випадки порушення прав людини в регіоні.

"Сполучені Штати залишаються стурбовані візитом Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет і її команди в Китайську народну республіку (КНР) і спробами КНР обмежити її візит і маніпулювати ним", - заявив Блінкен.

Він зазначив, що умови, нав'язані владою Пекіна під час візиту, не дозволили провести повну і незалежну оцінку ситуації з правами людини в КНР, в тому числі в Сіньцзяні.