У Запорізькій області бійці українського спецназу СБУ знищили одразу 82 окупанти. Про це повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко.

Десятки російських солдатів, що зібралися біля БТР, було вбито одним ударом з дрону.

Філігранно точна робота спецназу 15 Головного Управління ДВКР СБУ. Прилетіли, побачили та розбомбили БТР - 82 орків.

Геращенко підрахував, що якби у ЗСУ було 300 таких добре навчених екіпажів бойових дронів, як у 15 ДВКР СБУ і раз хоча б у 3 дні такий екіпаж знищував хоча б одну одиницю бронетехніки супротивника, то за місяць вдалося б знищити 3 тис. російської техніки.