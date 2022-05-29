Спецназ СБУ одним ударом знищив кілька десятків окупантів під Запоріжжям [ Редагувати ]
У Запорізькій області бійці українського спецназу СБУ знищили одразу 82 окупанти. Про це повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко.
Десятки російських солдатів, що зібралися біля БТР, було вбито одним ударом з дрону.
Філігранно точна робота спецназу 15 Головного Управління ДВКР СБУ. Прилетіли, побачили та розбомбили БТР - 82 орків.
Геращенко підрахував, що якби у ЗСУ було 300 таких добре навчених екіпажів бойових дронів, як у 15 ДВКР СБУ і раз хоча б у 3 дні такий екіпаж знищував хоча б одну одиницю бронетехніки супротивника, то за місяць вдалося б знищити 3 тис. російської техніки.
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