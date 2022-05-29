"Усе відновимо і наповнимо життям": Зеленський пообіцяв відбудувати Харківську область [ Редагувати ]
У неділю, 29 травня, президент України Володимир Зеленський пообіцяв українцям відбудувати Харків та область.
2229 зруйнованих будинків у Харкові та області. Усе відновимо, відбудуємо, наповнимо життям. У Харкові та в усіх інших містах і селах, куди прийшло зло.
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