"Україна все-таки отримає MLRS": Подоляк розповів про американські системи реактивного залпового вогню [ Редагувати ]
Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила надання Україні систем реактивного залпового вогню (РСЗВ) великої дальності для відбиття російської агресії. Про це повідомив член переговорної групи з росією Михайло Подоляк.
Чого бояться Z-нелюди... Щойно стало відомо, що Україна все-таки отримає MLRS (РСЗВ - ред.) з нормальною дальністю дії (100+ км).
Росіяни відразу впали в істеричну істерику. Дикий вереск стоїть зараз над усім російським болотом: "Тільки не це! Тільки не давайте їм реактивні далекобійні системи! Тільки не зброя відплати!"...
Що це означає? Лише одне. Росія здатна воювати виключно проти беззбройних мирних громадян і відразу ж "надзюрює" собі в штани, якщо опонент отримує рівноцінну зброю.
Висновок? Простіше нікуди. Два диких російських ґвалти: "скасуйте санкції!" і "на колінах благаємо: не давайте українцям MLRS!" - прямий доказ крайньої ефективності саме цих двох кроків...
Нагадаємо, що США відмовлялись надавати Україні власні MLRS через побоювання, що ЗСУ застосують їх проти території росії. Українські захисники вже застосовують на фронті "важкі" 155-мм гаубиці:
Дальність російської та західної артилерії й РСЗВ
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