Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила надання Україні систем реактивного залпового вогню (РСЗВ) великої дальності для відбиття російської агресії. Про це повідомив член переговорної групи з росією Михайло Подоляк.

Чого бояться Z-нелюди... Щойно стало відомо, що Україна все-таки отримає MLRS (РСЗВ - ред.) з нормальною дальністю дії (100+ км).

Росіяни відразу впали в істеричну істерику. Дикий вереск стоїть зараз над усім російським болотом: "Тільки не це! Тільки не давайте їм реактивні далекобійні системи! Тільки не зброя відплати!"...

Що це означає? Лише одне. Росія здатна воювати виключно проти беззбройних мирних громадян і відразу ж "надзюрює" собі в штани, якщо опонент отримує рівноцінну зброю.

Висновок? Простіше нікуди. Два диких російських ґвалти: "скасуйте санкції!" і "на колінах благаємо: не давайте українцям MLRS!" - прямий доказ крайньої ефективності саме цих двох кроків...