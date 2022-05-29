Україна очікує посилення санкцій проти росії в результаті зустрічі очільників країн Північноатлантичного альянсу.

Про це сказала віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Вона наголосила, що зараз Україна очікує від країн Альянсу:

торгове ембарго на імпорт російських енергоресурсів;

закриття всіх можливостей для обходу санкцій;

спрямування заморожених фінансових ресурсів для компенсацій Україні;

відмова від розрахунків у російських рублях; відключення всіх російських банків від SWIFT;

розширення індивідуальних санкцій та візових обмежень;

заборона трансляції всіх російських пропагандистських каналів

"Політика двозначності, яка переважала у країнах євроатлантичного простору, направила сигнал диктатурі, що міжнародний порядок можна змінити на свою користь війною, ще й сплативши за це європейськими грошима. Тисячі українців уже стали жертвами такої політики", - наголосила Стефанішина.

При цьому вона додала, що Україна зараз потребує постачання озброєння, яке дозволить ЗСУ перейти від оборони до наступу і допоможе відбити всі окуповані росією території.

Стефанішина нагадала, що Україна подавала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще у 2008 році. Ніхто її не відкликав і вона лишається в силі.