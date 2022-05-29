Україна назвала головні очікування від саміту НАТО [ Редагувати ]
Україна очікує посилення санкцій проти росії в результаті зустрічі очільників країн Північноатлантичного альянсу.
Про це сказала віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
Вона наголосила, що зараз Україна очікує від країн Альянсу:
- торгове ембарго на імпорт російських енергоресурсів;
- закриття всіх можливостей для обходу санкцій;
- спрямування заморожених фінансових ресурсів для компенсацій Україні;
- відмова від розрахунків у російських рублях; відключення всіх російських банків від SWIFT;
- розширення індивідуальних санкцій та візових обмежень;
- заборона трансляції всіх російських пропагандистських каналів
"Політика двозначності, яка переважала у країнах євроатлантичного простору, направила сигнал диктатурі, що міжнародний порядок можна змінити на свою користь війною, ще й сплативши за це європейськими грошима. Тисячі українців уже стали жертвами такої політики", - наголосила Стефанішина.
При цьому вона додала, що Україна зараз потребує постачання озброєння, яке дозволить ЗСУ перейти від оборони до наступу і допоможе відбити всі окуповані росією території.
Стефанішина нагадала, що Україна подавала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще у 2008 році. Ніхто її не відкликав і вона лишається в силі.
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У ньому є весь необхідний мінімум - вбиральні з умивальниками, приміщення для зберігання харчів, добре продумане зонування. При цьому коштів на утримання цього прихистку держава не витрачає. У мирний час тут працюють спортивні майданчики та автопаркінг.
Країни НАТО мають бути готові до військової підтримки України впродовж тривалого часу з огляду на ймовірність затяжної війни. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Між країнами НАТО є неофіційні домовленості щодо відмови постачати Україні деякі системи озброєнь. В альянсі вважають, що потрібно мінімізувати ризик прямої військової конфронтації з росією.
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Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг прийняв 18 травня у Брюсселі у послів Фінляндії та Швеції заявки на членство цих країн у Північноатлантичному альянсі. Обидві країни вирішили відмовитись від нейтрального статусу та приєднатися до НАТО на тлі російського вторгнення до України