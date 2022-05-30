Російська федерація планує мобілізувати випускників коледжів з Криму. Хоче використати їх як "гарматне м'ясо" проти нашої країни. Про це повідомляє уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.

Починаючи з 1 квітня до 15 липня 2022 року в росії й на території тимчасово окупованого Криму розпочався весняний призов.

"Як стало відомо, у Севастопольському суднобудівному коледжі на "прохання" воєнного комісара термін складання випускних іспитів було перенесено на початок червня аби встигнути призвати випускників до лав армії РФ", - пише Денісова.

Аналогічна ситуація спостерігається й в інших навчальних закладах: