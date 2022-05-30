Росія має намір використати кримських випускників у війні як "гарматне м'ясо" [ Редагувати ]
Російська федерація планує мобілізувати випускників коледжів з Криму. Хоче використати їх як "гарматне м'ясо" проти нашої країни. Про це повідомляє уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.
Починаючи з 1 квітня до 15 липня 2022 року в росії й на території тимчасово окупованого Криму розпочався весняний призов.
"Як стало відомо, у Севастопольському суднобудівному коледжі на "прохання" воєнного комісара термін складання випускних іспитів було перенесено на початок червня аби встигнути призвати випускників до лав армії РФ", - пише Денісова.
Аналогічна ситуація спостерігається й в інших навчальних закладах:
- Севастопольському морському коледжі;
- Севастопольському професійному художньому коледжі;
- Севастопольському промислово-технологічну коледжі ім. Маршала інженерних військ А.В.Геловані.
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