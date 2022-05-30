В понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли евакуаційне авто із людьми, яких евакуювали із Луганщини. Наразі евакуацію з цього регіону зупинено. Про це повідомив голова обладміністрації Сергій Гайдай.

Відомо, шо броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з Луганської області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска.

"Ми офіційно зупиняємо евакуацію", - голова Гайдай.