Евакуацію з Луганщини зупинено: окупанти обстріляли евакуаційне авто [ Редагувати ]
В понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли евакуаційне авто із людьми, яких евакуювали із Луганщини. Наразі евакуацію з цього регіону зупинено. Про це повідомив голова обладміністрації Сергій Гайдай.
Відомо, шо броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з Луганської області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска.
"Ми офіційно зупиняємо евакуацію", - голова Гайдай.
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