Новий посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва. Про це вона повідомила на своїй офіційній сторінці в Twitter.

Маю за честь приєднатися до нашої фантастичної команди @USEmbKyiv заради підтримки України.

На сторінці посольства США в Україні з'явилася її біографія, де повідомляється, що вона прибула 29 травня.

Видання The Guardian повідомляє, що новий посол вручить вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському пізніше цього тижня.

Нагадаємо, 19 травня Сенат США одноголосно підтримав кандидатуру Бріджит Брінк в якості посла Сполучених Штатів в Україні.

Перед цим США три роки не мали посла в Україні. Востаннє його очолювала Марі Йованович, яку в 2019 році усунув тодішній президент Дональд Трамп.

Нагадаємо, що в середині травня США поновили роботу посольства в Києві.