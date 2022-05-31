Окупанти приступили до активної стадії анексії Маріуполя [ Редагувати ]
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Анексія Маріуполя росією перейшла в активну стадію реалізації. Окупанти приступили до процедури прийому документів для отримання російських паспортів.
Про це повідомляє радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, для отримання паспорта маріупольці повинні спочатку отримати довідку про реєстрацію в Донецьку, а потім подати документи на паспорт в Новоазовську, в так звану міграційну службу "ДНР".
"Враховуючи стан сполучення з Донецьком, це трохи проблематично. Але ми можемо констатувати, що анексія Маріуполя росією перейшла в наступну стадію реалізації. Активну", - заявив Андрющенко.
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