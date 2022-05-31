російські війська вже контролюють частину Сєвєродонецька - Гайдай [ Редагувати ]
Частину Сєвєродонецька (Луганська область) вже контролюють російські війська. Окупанти не можуть просуватися містом, бо там залишаються українські військові.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час відеозвернення.
"Оточення місту не загрожує, є можливість виходу на Лисичанськ, єдине - вони просуваються у центр міста. Вуличні бої тривають", - сказав Гайдай.
За його словами, зараз у місті залишається приблизно 15 тисяч цивільних.
"Рашисти збираються "зачищати" громаду, кидають батальйон солдатів-вбивць на навколишні села - Сиротине та Борівське, підтягують туди важку техніку. Простішими словами - збираються мародерити та замітати сліди, руйнуючи та вбиваючи мирне населення", - розповів Гайдай.
Він також повідомив, що вся територія вільної Луганської області під постійними обстрілами, ворог немає успіху у Тошківці, Золотому та на Лисичанському напрямку.
"Трасу "Лисичанськ-Бахмут" орки не контролюють, але щільно обстрілюють, пересування нею - небезпечне", - додав голова ОВА.
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