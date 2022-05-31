Названі неймовірні втрати росії в Україні [ Редагувати ]
З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 500 російських військовослужбовців. Також противник втратив понад 3300 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Бойові втрати противника на 31 травня орієнтовно склали:
- Особовий склад - близько 30 500 (+150)
- Танки - 1358 (+9)
- Бойові броньовані машини - 3302 (+20)
- Артилерійські системи - 649 (+6)
- РСЗВ - 207 (+2)
- Засоби ППО - 93 (+0)
- Літаки - 208 (+1)
- Вертольоти - 174 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8)
- Крилаті ракети - 120 (+2)
- Кораблі / катери - 13 (+0)
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 2275 (+17)
- Спеціальна техніка - 48 (+0)
"Найбільші втрати противника (за минулу добу) спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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