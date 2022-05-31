Котелівський райсуд Полтавської області визнав винними двох російських солдатів Олександра Бобикина та Олександра Іванова у порушенні законів та звичаїв війни. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Вони отримали по 11 років та 6 місяців в'язниці кожен. Обвинувачені повністю визнали провину в скоєному.

Прокуратура просила для окупантів по 12 років позбавлення волі, оскільки злочин було скоєно за попередньою змовою групою осіб, а їхні адвокати просили менший термін - по 8 років позбавлення волі, посилаючись на каяття підзахисних та те, що вони діяли під тиском свого керівництва.

Після чого суд врахував каяття обвинувачених як пом'якшувальну обставину, але відхилив аргумент захисників про скоєння злочину під тиском.