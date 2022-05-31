Обстріли Харківської області: двом росіянам оголосили вирок [ Редагувати ]
Котелівський райсуд Полтавської області визнав винними двох російських солдатів Олександра Бобикина та Олександра Іванова у порушенні законів та звичаїв війни. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Вони отримали по 11 років та 6 місяців в'язниці кожен. Обвинувачені повністю визнали провину в скоєному.
Прокуратура просила для окупантів по 12 років позбавлення волі, оскільки злочин було скоєно за попередньою змовою групою осіб, а їхні адвокати просили менший термін - по 8 років позбавлення волі, посилаючись на каяття підзахисних та те, що вони діяли під тиском свого керівництва.
Після чого суд врахував каяття обвинувачених як пом'якшувальну обставину, але відхилив аргумент захисників про скоєння злочину під тиском.
Провина повністю доведена доказами, які містяться у матеріалах справи і не заперечуються обвинуваченими.
по темі
У неділю, 29 травня, президент України Володимир Зеленський пообіцяв українцям відбудувати Харків та область
Цілі підрозділи висловили протест
У четвер, 26 травня, кількість загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу Харкова збільшилася
Це перше рішення щодо окупанта, який убив цивільного українця на Сумщині. Вадим Шишимарін вердикт - слухав з опущеною головою.
Російського військового Вадима Шишимаріна, обвинуваченого у вбивстві 62-річного цивільного мешканця Сумщини, засудили до довічного ув'язнення. Вирок вбивці-окупанти оголосили під час засідання Солом'янського райсуду Києва