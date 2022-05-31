лукашенко заявив про "спецоперацію" КДБ в Україні [ Редагувати ]
Лідер білоруського режиму олександр лукашенко заявив про проведення "спецоперації" КДБ в Україні. Про це повідомляє"Белта".
За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.
Він розповів, що так звана "спецоперація" пройшла "без шуму і пострілів".
Явно не з власної волі виявилися заручниками, і не лише ситуації, а й окремих бажань найгірших людей в Україні. Коли почалася спецоперація російської федерації, наші люди, кілька десятків, залишилися там, прямо скажемо, заручниками ситуації. І їх треба було повертати додому, в сім'ї.
За його словами, що нібито до початку так званої "операції білоруських спецслужб" двох громадян нібито вбили українці.
Настане час, ми розберемося і з ними (українцями - ред.).
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