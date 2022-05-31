Спортивні змагання під час війни дозволили: названо умови [ Редагувати ]
Міністерство молоді та спорту України дозволило проводити спортивні змагання під час воєнного стану. Про це свідчить наказ №1587 від 28 травня 2022 року, який зараз на сайті недоступний.
Текст документа оприлюднив перший заступник голови Комітету з питань молоді та спорту Верховної ради Жан Беленюк ("Слуга народу").
Відповідно до наказу, для якісної підготовки спортсменів національних збірних команд для участі в головних міжнародних спортивних змаганнях дозволено проводити всеукраїнські змагання в окремих місцевостях України. Вони можуть за умов дотримання норм безпеки, передбачених законодавством про воєнний стан.
Також дозволено проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних різних вікових груп, але без залучення спортсменів віком до 16 років.
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