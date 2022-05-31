Розв’язана росією повномасштабна війна проти України не завершиться швидко. Оскільки для перемоги потрібна консолідація зусиль всієї нашої держави. Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Укрінформу".

Я вважаю, ті люди, які казали, що війна дуже швидко закінчиться, що ми вже перемогли, що в квітні місяці будемо святкувати, - говорили небезпечну річ. На превеликий жаль, війна ще буде тривати, і нам до перемоги багато чого треба зробити.

Він зазначив, нашій державі зараз дуже складно на фронті, ідуть бої на території Луганської, Донецької та інших областей країни.