"Війна з росією не закінчиться швидко" - Данілов [ Редагувати ]
Розв’язана росією повномасштабна війна проти України не завершиться швидко. Оскільки для перемоги потрібна консолідація зусиль всієї нашої держави. Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Укрінформу".
Я вважаю, ті люди, які казали, що війна дуже швидко закінчиться, що ми вже перемогли, що в квітні місяці будемо святкувати, - говорили небезпечну річ. На превеликий жаль, війна ще буде тривати, і нам до перемоги багато чого треба зробити.
Він зазначив, нашій державі зараз дуже складно на фронті, ідуть бої на території Луганської, Донецької та інших областей країни.
До того часу, доки вони не закінчаться, доки останній російський чобіт не піде з нашої території, нам не можна заспокоюватися. Завдання російської федерації по знищенню нашої держави ніхто не скасовував. І з цим треба жити, і всі наші рішення мають прийматися з розумінням цієї аксіоми.
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