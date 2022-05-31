Денісову звільнили з посади омбудсмена [ Редагувати ]
У вівторок, 31 травня, Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої з прав людини. Про це повідомляється у Telegram-каналі депутата від "Голосу" Ярослава Железняка.
За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати.
Рада звільнила з посади омбудсмена по правам людини Людмилу Денисову. За проголосувало - 234 депутатів.
За його словами, призначення нового омбудсмена сьогодні не було.
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