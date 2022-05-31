У вівторок, 31 травня, Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої з прав людини. Про це повідомляється у Telegram-каналі депутата від "Голосу" Ярослава Железняка.

За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати.

Рада звільнила з посади омбудсмена по правам людини Людмилу Денисову. За проголосувало - 234 депутатів.

За його словами, призначення нового омбудсмена сьогодні не було.