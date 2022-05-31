МЗС України закликає готувати сьомий пакет санкцій ЄС проти росії [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Європейський союз має вже почати підготовку сьомого пакету санкцій проти росії за повномасштабну війну в Україні. У заяві йдеться, що МЗС вітає "зелене світло" з боку ЄС щодо введення шостого пакету санкцій з ембарго на постачання російської нафти.
"Україна працювала на всіх рівнях, щоб шостий санкційний пакет став реальністю... Україна спрацювала в цьому випадку як єдина злагоджена команда. Нафтове ембарго прискорить зворотний відлік до краху російської економіки і військової машини", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
У той же час МЗС розчарований позицією Угорщини щодо нафтового ембарго, яка вилилася в те, що обмеження не стосується поставок за трубопроводами. Тим не менш, Київ сподівається, що вже до кінця року росія втратить до 90% свого нафтового експорту до Європи.
"МЗС України закликає ЄС негайно приступити до підготовки сьомого пакету санкцій проти РФ, який включатиме заборону на інші види російського експорту та інші обмежувальні заходи. Українська сторона вже передала відповідні пропозиції", - йдеться в заяві.
по темі
Верховна рада закликала виключити Росію з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО)
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем
Європейська комісія розробила план відновлення України після завершення війни з росією
Під час брифінгу після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі Боррель сказав, що дипломати "не змогли домовитися"
Робота над сьомим пакетом антиросійських санкцій розпочнеться відразу з ухваленням 6-го