СБУ затримала провідного конструктора українського авіапідприємства "Антонов" за підтримку російської агресії проти України. Ім'я затриманого не розголошується.

Зловмисник публічно виправдовував військові злочини окупантів і закликав колег підтримати армію ворога. Посадовець неодноразово звертався до президента рф з проханням надати йому російське громадянство. Під час обшуків за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили електронні носії з прокремлівською пропагандою, а також конструкторську документацію щодо літакобудування.

Впродовж березня-квітня 2022 року провідний інженер-конструктор ДП "Антонов", який мешкав у Ірпені, поширював у соціальних мережах публікації з виправдовуванням збройної агресії рф та прославлянням (глорифікації) військовослужбовців збройних сил країни-агресора. Про це повідомляє прокуратура Київської області.

Зокрема підозрюваний поширював карту України, на якій частина територій нашої держави нібито стала належати сусіднім країнам. "Не має такої країни як Україна. Є окраїна Росії", "Zа наших", "Сила V правде" - такі месенджери пропагував і підтримував підозрюваний.

Інженера-зрадника судитимуть за ч. 2 ст. 436-2 КК України, що загрожує позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна або без неї.

Нагадаємо, що 23 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що майно фізичної або юридичної особи, яка публічно підтримує збройну агресію росії, буде конфісковано на користь держави.