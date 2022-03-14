В Киеве ракета попала на территорию завода "Антонов" (видео) [ Редактировать ]
Оккупанты нанесли ракетный удар по территории авиастроительного завода "Антонов" в Киеве. Там начался пожар, идет дым.
Есть ли пострадавшие пока неизвестно. В столичной мэрии подтвердили обстрел авиазавода. В КГГА сообщили о двух погибших и семи раненых после утреннего обстрела Киева. Напомним, что утром оккупанты девятиэтажку на Оболони.
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