Допомога попри небезпеку: харківські донори здають кров у бомбосховищах [ Редагувати ]
Попри ризик попасти під обстріли, харківські донори - здають кров. Бо потреба в ній для лікарень лише зростає. Адже у місті майже щодня є обстріли, і є поранені. Нині в Харкові донорів приймають у бомбосховищі. Про допомогу попри небезпеку - далі.
Харківський Центр крові рашисти обстріляли у перші дні війни. Довелося переїхати до бомбосховища.
Олена Малигон, заступниця директора Харківського Центру крові:
З перших днів війни центр крові продовжував свою роботу і не на хвилину не зупинився. 25 лютого, коли ми зазнали обстрілів, було дуже швидко прийняте рішення і за 3-4 години ми весь технологічний процес перемістили у підвальне приміщення.
Навіть під обстрілами сюди приходять донори, бо розуміють - їхня кров рятує чиїсь життя.
Олена Малигон, заступниця директора Харківського Центру крові:
Почалися активні бойові дії і досить багато людей, у яких не залишалося іншого виходу як виїхати з області, а це був і донорський потенціал, ті ж кадрові донори. Але все одно досить велика кількість людей продовжує і на сьогодні приходити і здавати кров.
Вже вдруге з початку війни здає кров 28-річний Валерій. Чоловік зізнається: раніше для донорства не знаходив вільного часу. Але після вторгнення росіян зрозумів - зволікати більше не можна.
Валерій, житель Харкова:
Подумал, что сейчас это очень необходимо. У меня это час займет, а кому-то это жизнь спасет. Ну вот так и произошло собственно - наверно какая-то сознательность.
А от харків'янин Віталій - донор із чималим стажем. На цей крок чоловіка підштовхнув власний досвід. Кілька років тому він сам потребував крові.
Віталій, житель Харкова:
Небольшая операция была, мне сдавали кровь, в больнице я лежал, все. Ну а потом началось АТО и решил пойти сдать. Вот уже, получается с 14-го года - восемь лет сдаю кровь. Каждые полгода.
Доза забору крові - 450 мілілітрів, цей об'єм відновлюється протягом 18-20 годин. Але спершу - обов'язкове обстеження.
Юрій Верховенко, завідувач відділу відборів донорів Харківського Центру крові:
Лікар, який проводить обстеження, в першу чергу скерований на те, щоб виявити якісь інфекційні захворювання - це такі як вірусний гепатит, віч, сифіліс, які є постійними протипоказаннями. А також протипоказання по соматичним захворюванням.
Фахівці кажуть: компоненти донорської крові мають обмежений термін використання, тому її запаси необхідно постійно поповнювати.
Юрій Верховенко, завідувач відділу відборів донорів Харківського Центру крові:
Ми чекаємо донорів кожного дня, не можемо заспокоїтися, маючи навіть такі запаси не на один день, тому що їх постійно треба поповнювати. По-друге - ситуація не прогнозована. Тому може різко збільшитися потреби лікувальних закладів на потреби донорської крові.
Здати кров може кожен віком від вісімнадцяти до шістдесяти років. Із собою потрібно мати паспорт.
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