Пошкоджені ворожими обстрілами житлові будинки Києва відновлять до середини осені. До середини осені люди зможуть повернутися до додому.

Про це повідомляє перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону.

За його словами, у Києві пошкоджено 390 об'єктів, з них більша половина - це житлові будинки.

"У нас є 11 будинків, які постраждали достатньо серйозно, решта - будинки, у яких постраждало в основному скло", - сказав він.

Як зазначив Поворозник вчора Кабмін прийняв постанову, яким виділено 200 млн гривень з резервного фонду держбюджету. Крім того, місто своїми відповідними документами також виділяє з резервного фонду, з фондів капітального будівництва близько 600 млн гривень, щоб все це робилося одночасно.