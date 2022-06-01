Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що перемога України у війни не означає лише звільнення тимчасово захоплених населених пунктів. Про це він сказав під час телемарафону.

За його словами, важливо також дати початку трансформації політичної системи росії.

Я вважаю, що перемогою для України була б, наприклад, початок внутрішньої трансформації політичної системи росії. росія ніколи не стане демократичною країною, це треба розуміти, конструктивно вони виглядають по-іншому, ніж ми, чим будь-хто в Європі.

Так, після початку трансформації політичної системи росія "сконцентрується на своїх внутрішніх війнах, і в України буде 20 років, щоб вибудувати кордони з рф".

За цей час наша держава повинна переорієнтуватися на інші країни з точки зору економіки і збільшити армію, що росія більше не повторила вторгнення.