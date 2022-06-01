У Зеленського назвали ще одну складову перемоги України [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що перемога України у війни не означає лише звільнення тимчасово захоплених населених пунктів. Про це він сказав під час телемарафону.
За його словами, важливо також дати початку трансформації політичної системи росії.
Я вважаю, що перемогою для України була б, наприклад, початок внутрішньої трансформації політичної системи росії. росія ніколи не стане демократичною країною, це треба розуміти, конструктивно вони виглядають по-іншому, ніж ми, чим будь-хто в Європі.
Так, після початку трансформації політичної системи росія "сконцентрується на своїх внутрішніх війнах, і в України буде 20 років, щоб вибудувати кордони з рф".
За цей час наша держава повинна переорієнтуватися на інші країни з точки зору економіки і збільшити армію, що росія більше не повторила вторгнення.
Ось для чого я хочу, щоб перемогою для нас була не просто деблокада території, а щоб почалась трансформація політичної системи. А трансформація в росії почнеться тільки коли вони отримають програш, а не ситуаційну перемогу. Навіть знищений Маріуполь вони вважають це перемогою.
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