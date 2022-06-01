Жителів Миколаїву просять залишатися в укриттях: по місту б'ють з артилерії [ Редагувати ]
У середу, 1 червня, окупанти відкрили вогонь з артилерійських систем по Миколаїву. Про це повідомляє мер Миколіїва Олександр Сєнкевич.
Містян просять залишатися в укриттях.
Миколаїв. Артилерійський обстріл - 14:45. У місті лунають вибухи! Прошу всіх бути максимально обережними! Тримайтесь подалі від вікон!
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