Туреччина почала нову спецоперацію на сирійському кордоні. Анкара хоче створити "зону безпеки" глибиною 30 км.

Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Anadolu.

За його словами, Туреччина починає новий етап боротьби з тероризмом. Метою операції є "звільнення" кількох районів біля південного кордону.

"Починається нова фаза формування (в Сирії) "зони безпеки" на 30 км вглиб від кордону Туреччини. Ми очищаємо від терористів Талль-Рифат і Мюнбіч", - сказав Ердоган.

Він додав, що після цього підуть й інші фази для зачистки прикордонних районів.

Варто зазначити, що Ердоган вже говорив про нові військові операції Туреччини вздовж своїх південних кордонів.

Анкара заявляється, що її метою є боротьба з терористичними організаціями КРП (Курдська робітнича партія) і YPG (Загони народної самооборони, входять до складу альянсу "Демократичні сили Сирії").