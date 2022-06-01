Єрмак назвав найбільш дієвий спосіб розблокування портів України [ Редагувати ]
Найбільш дієвий спосіб для розблокування українських портів - супровід кораблів під конвоєм військових суден країн партнерів. Це одна з найбільших гарантій безпеки.
Про це повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
За його словами, продовольча криза, яку провокує росія, має вирішуватися максимально швидко.
План росії полягає у підриві світової продовольчої безпеки шляхом блокади українських портів і танкерів із зерном. Через це можуть найбільше постраждати країни Африки.
Можлива дестабілізація ситуації, зокрема, нові хвилі біженців до ЄС. В обмін на розблокування портів росія вимагає зняття санкцій, але це шантаж.
"Найбільш дієвий спосіб - військові конвої країн-партнерів, які зможуть супроводжувати українські танкери із зерном", - сказав Єрмак.
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