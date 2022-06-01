Найбільш дієвий спосіб для розблокування українських портів - супровід кораблів під конвоєм військових суден країн партнерів. Це одна з найбільших гарантій безпеки.

Про це повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, продовольча криза, яку провокує росія, має вирішуватися максимально швидко.

План росії полягає у підриві світової продовольчої безпеки шляхом блокади українських портів і танкерів із зерном. Через це можуть найбільше постраждати країни Африки.

Можлива дестабілізація ситуації, зокрема, нові хвилі біженців до ЄС. В обмін на розблокування портів росія вимагає зняття санкцій, але це шантаж.

"Найбільш дієвий спосіб - військові конвої країн-партнерів, які зможуть супроводжувати українські танкери із зерном", - сказав Єрмак.